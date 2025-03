"Incassi in calo per i lavori, non ce la facciamo"

"Con questi lavori, i clienti sono diminuiti di oltre due terzi. Capisco l’esigenza, ma per noi non è possibile andare avanti così fino a luglio". A parlare è Niccolò Sciamanna del Willy Bar, in via del Casone, dove da gennaio sono in corso i lavori per la sostituzione delle rete idrica. Proprio di fronte all’attività di Sciamanna, all’altezza dell’incrocio tra via del Casone e via Fratelli Bandiera, ora è disponibile solo una corsia di marcia. Un semaforo mobile regola il traffico. "Purtroppo – constata Sciamanna – chi deve andare a Porto Sant’Elpidio passa per la superstrada, mentre chi dal rione Risorgimento vuole immettersi in via del Casone e proseguire verso nord lo fa da via Cialdini, bypassando questo tratto. Quindi, la mia e le altre attività della via sono penalizzate perché su questa strada ora transita molta meno gente. In questo modo, si perde il giro dei clienti. Gli incassi sono calati di netto, direi che sto lavorando un terzo rispetto a prima. La pizza, ad esempio, non riesco più a venderla. E come se non bastasse, mercoledì sera hanno interrotto la fornitura di acqua per tre ore".

La durata prevista per i lavori è di 180 giorni, dunque la riapertura dovrebbe avvenire a luglio. "Se fosse stato per un mese o due avrei stretto i denti, ma così no – conclude Sciamanna –. A parte il fatto che nessuno è venuto a darmi un preavviso, credo che queste opere, per rispettare le esigenze dei commercianti, avrebbero dovuto svolgersi in tempi più ristretti, impiegando gli operai per più ore durante la settimana. Chiediamo alle istituzioni di intervenire al più presto, rivedendo il programma e le modalità dei lavori: ne va delle nostre attività".

Francesco Rossetti