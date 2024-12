Incassi ridotti per 30mila euro

Agevolazioni festive alla tariffa del parcheggio, il minor incasso per il Comune ammonta a circa 30.000 euro. Risulta dalla delibera con cui la giunta il 10 dicembre ha varato la misure di sostegno allo shopping disponendo che il pagamento di soli 50 centesimi desse diritto alla sosta di un’ora e mezza nella Zona Blu, invece della mezz’ora prevista secondo tariffa da parcometri. Nel documento si precisa pure la volontà di "assicurare adeguata pubblicità al provvedimento", che però continua ad essere dai più ignorato perché non è stata veicolata in nessun modo ufficiale l’agevolazione introdotta il 14 dicembre, e che resterà in vigore fino al 18 gennaio coprendo l’intero periodo dei saldi, in corso Umberto, via Duca degli Abruzzi, piazza XX Settembre con i vialetti nord e sud, in corso Vittorio Emanuele e che prevede anche la sosta interamente gratuita nelle aree di via Tito Speri (occupata dal Luna Park) e nell’area portuale ex Anconetani.