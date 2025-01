Incastrato grazie a Youpol. Spara in strada tra le case e pubblica il video sui social

Gira tra le case, esplodendo colpi di pistola in aria e immortalando la sua impresa in un filmato: poi pubblica il video delle sue gesta sui social network. Denunciato dagli agenti della squadra mobile di Macerata un ventenne, di origini tunisine, residente nel Maceratese. Fondamentale si è rivelata la segnalazione fatta tramite "Youpol", l’applicazione che consente ai cittadini di interagire in maniera semplice e veloce con la polizia di Stato, inviando video, immagini, audio e testi.

Nella serata di lunedì scorso è arrivata alla sala operativa della questura di Macerata, tramite piattaforma appunto la "Youpol", una segnalazione, relativa a un video pubblicato sui social, che immortalava un giovane che esplodeva dei colpi di pistola sulla pubblica via, nel centro abitato di Trodica di Morrovalle. In seguito alle indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, il soggetto del video è stato individuato e rintracciato. Si trattava di un ragazzo di origini tunisine, di circa vent’anni, già noto alle forze dell’ordine, che – messo di fronte all’evidenza dai poliziotti – ha ammesso di essere il soggetto immortalato nel video e di essere stato lui ad aver esploso i colpi in aria, usando una pistola a salve. È stata effettuata, pertanto, una perquisizione a casa del giovane alla ricerca di armi ed esplosivi che ha dato, però, esito negativo: della pistola e delle munizioni non è stata trovata traccia. Al termine delle indagini, il ragazzo è stato denunciato dagli agenti di polizia per procurato allarme, per avere con le sue condotte arrecato allarme sociale attraverso la diffusione di un video del genere sui social network, con un’arma tra le mani. L’attività di indagini, e la conseguente denuncia, sono state possibili grazie al senso di responsabilità e alla collaborazione dei cittadini che attraverso l’applicazione della polizia di Stato, "Youpol", hanno fatto la segnalazione. Con l’app, infatti, è possibile anche attraverso video, foto e audio immortalare episodi di bullismo, di spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza domestica.