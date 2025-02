"Incendiata la mia auto. Una meschina ritorsione"

Auto in fiamme nella notte, brucia la Bmw di una imprenditrice che era parcheggiata sotto casa. "Il 20 gennaio avevo sporto denuncia perché sul parabrezza era stata lanciata una bottiglia di plastica con un calzino imbevuto di liquido infiammabile" ha raccontato l’imprenditrice. L’allarme è scattato l’altra notte, intorno alle 2.45, a Porto Potenza. In fiamme una Bmw cabrio, che era parcheggiata in strada: nel giro di poco tempo il fuoco ha carbonizzato la macchina. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Ma la Bmw è andata completamente distrutta. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati a chiarire le cause dell’incendio. Sul posto non sono state trovate tracce di innesco, ma fin da subito è parsa a pista del dolo quella più probabile. Intorno alle tre è scesa in strada anche la proprietaria dell’auto, Michela Cimini, imprenditrice titolare della struttura ricettiva Antico Uliveto.

"Mi sono svegliata a causa di un forte odore di bruciato – ha raccontato l’imprenditrice – mi sono affacciata dalla finestra ed ho visto i vigili del fuoco che stavano spegnendo la mia auto. Sono scesa in strada ed ho constatato che qualcuno la aveva incendiata tanto che dopo l’intervento dei pompieri si presentava completamente carbonizzata. Già lo scorso 20 gennaio avevo sporto denuncia ai carabinieri di Porto Potenza Picena per il danneggiamento del parabrezza della stessa auto, dove era stata gettata un bottiglia in plastica con un calzino combusto imbevuto di liquido infiammabile. Non ho mai ricevuto minacce di nessun tipo o richieste estorsi ve da qualcuno ma, vivendo da sempre a Porto Potenza Picena e non a Scampia, un qualche dubbio mi viene. Ed è legato all’attività ricettiva dell’Antico Uliveto. Non mi vengono in mente altri pensieri negativi. Escluse quindi mafia, camorra, ndrangheta e criminalità organizzata , il dubbio di una imprenditrice che ogni giorno si alza per guadagnarsi il pane onestamente è che si tratti di una meschina ritorsione di bassissima indole a delinquere. Ma ho fiducia nelle forze dell’ordine e soprattutto nella magistratura – ha concluso l’imprenditrice –, così tanta che ho già ricomprato una macchina identica a quella che avevo e che tornerò a parcheggiare sotto casa mia. Nello stesso posto della prima". Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.