Incendio a Capodanno devasta un casolare

Un vasto incendio ha colpito un casolare abbandonato nella frazione Sant’Agostino di Recanati, vicino al palazzetto dello sport. L’allarme è scattato ieri mattina, intorno alle 8, mobilitando i vigili del fuoco che hanno lavorato per molte ore per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Al momento, le operazioni di spegnimento sono terminate e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. La causa più probabile è attribuita al lancio di un petardo o di un fuoco d’artificio all’interno della struttura. Oggi il proprietario dell’alloggio, l’associazione Omphalos odv, presenterà una denuncia ai carabinieri per formalizzare l’accaduto e fornire ulteriori dettagli sull’incidente. Il rogo ha causato il crollo parziale del tetto dell’immobile complicando il lavoro dei vigili del fuoco. Squadre specializzate, dotate di termo camere, hanno controllato l’area per rilevare eventuali segnali di calore residui o la presenza di persone sotto le macerie. Fortunatamente, non è stata trovata alcuna persona intrappolata. Un escavatore è stato utilizzato per demolire in sicurezza una parte della facciata e rimuovere le macerie. L’operazione è durata diverse ore: una seconda squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle 13, lasciando l’area intorno alle 16, dopo essersi accertata della completa messa in sicurezza dell’area. Non appena hanno abbandonato la zona sono stati di nuovo chiamati per la presenza di un nuovo focolaio di incendio di un’altra ala dell’edificio che, nel frattempo, aveva provocato altri crolli, fra cui quello di un solaio. Sul posto si sono recati il sindaco Emanuele Pepa e i geometri Marco Magnaterra e Alfredo Mancinelli, quest’ultimo responsabile del progetto di riqualificazione previsto per l’area e che seguirà l’intera fase operativa dei lavori. Il sindaco ha espresso preoccupazione per i danni e ha garantito l’impegno per accelerare le procedure di demolizione, già previste per metà gennaio. "Cercheremo di velocizzare tutto considerata la pericolosità attuale della struttura", ha assicurato il proprietario del casolare, l’associazione Omphalos OdV. Il casolare era già incluso in un piano di demolizione. L’associazione Omphalos odv sta cercando di accelerare il rilascio dei permessi necessari per realizzare in tempi veloci il progetto di trasformare l’immobile, in collaborazione con l’impresa sociale "I Bambini delle Fate" e con il supporto di imprenditori locali, in un centro di cura, istruzione e inclusione sociale di minori affetti da autismo in età scolare e prescolare, ma anche per i giovani adulti con uno spazio dedicato al "Dopo di Noi".

Antonio Tubaldi