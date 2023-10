Incendio a Cingoli: abitazione a rischio nel cortile

Momenti di comprensibile apprensione, durante il primo pomeriggio di ieri, ha suscitato l’improvviso incendio che si è sviluppato intorno al cortile di un’abitazione situata nella campagna del territorio di Cingoli, in frazione S. Obrizio. Verso le 14, la famiglia residente nell’edificio ha notato che si levava una crescente cortina di fumo dai residui di erba e stoppie che lambivano lo spazio esterno dell’edificio a cui è annesso un locale di servizio. In breve dal fumo si sono sprigionate fiamme che, cambiando la direzione del vento, si sarebbero potute propagare nella circostante area in cui crescono alberi e piante di olivo. Immediata la richiesta d’intervento diretta ai vigili del fuoco.

Subito sul posto sono arrivati quelli di Macerata e del distaccamento di Apiro, con cinque mezzi tra cui un’autocisterna, che si sono impegnati per lo spegnimento del rogo. Non si è reso necessario sgomberare lo stabile. L’intensa attività dei pompieri si è protratta per alcune ore ed è stata completata dall’esecuzione delle operazioni di bonifica dell’intera superficie. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause che hanno provocato la combustione.

g. cen.