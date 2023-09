Incendio a Matelica: due ettari di terreno coltivato a fuoco

Allarme incendio ieri a Matelica, dove sono andati a fuoco due ettari di terreno. Le fiamme sono divampate intorno alle 11.15 dalla zona di vocabolo Rastia, un’area lungo la strada verso Cerreto. Sono accorsi subito i vigili del fuoco da Camerino, Fabriano e anche da Macerata, ma era stato attivato anche l’elicottero perché, in base alla direzione in cui soffiava in vento, l’incendio minacciava alcune abitazioni della zona. Poi invece il vento è cambiato, e a quel punto il pericolo era che le fiamme arrivassero alla vicina zona boscosa. Per fortuna però le squadre di pompieri sono riusciti a domare il rogo in tempo. Il fuoco così ha danneggiato due ettari di terreno coltivati a frutteti e uliveto. Le cause dell’incendio non sono state ancora accertate: probabile che si sia trattato di un qualche incidente.