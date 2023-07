Incendio a San Severino: Vigili del Fuoco salvano Pannelli Fotovoltaici

Pannelli fotovoltaici in fiamme a San Severino. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato alle 13 da una pellicceria che si trova lungo la provinciale Settempedana, in località San Lazzaro. Una squadra dei pompieri di Tolentino, con il supporto dei colleghi di Macerata, è subito accorsa con l’autoscala, per spegnere l’incendio sul tetto del capannone. La struttura è tutta coperta di pannelli fotovoltaici, ma per fortuna solo alcuni erano stati intaccati dalle fiamme. Nel giro di poco tempo i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo e a rimettere in sicurezza il tetto, bloccando ulteriori focolai.