Incendio alla Rimel, c’è il Consiglio aperto: interventi da prenotare

È convocato per mercoledì 11 gennaio, alle 21 al teatro Verdi di Pollenza, il Consiglio aperto per discutere l’ordine del giorno riguardo l’incendio della ditta Rimel, che risale al 5 dicembre, su "situazione e provvedimenti". Il sindaco Mauro Romoli ha invitato a partecipare Provincia (settore ambiente), Asur Area Vasta 3, Arpa Macerata e Apm spa. I cittadini o rappresentanti di associazioni ed enti potranno intervenire nel corso della discussione prenotando il loro intervento entro le 17 di martedì all’indirizzo [email protected] "Vogliamo affrontare compiutamente la questione dando la possibilità ai propri dubbi e posizioni – spiega Romoli –. Questa formula permetterà una discussione ampia e ordinata. Spero in una buona risposta del pubblico poiché lo spirito con cui abbiamo convocato questo Consiglio aperto è quello della massima trasparenza e del massimo coinvolgimento possibile". I giorni scorsi, in poco tempo, erano state raccolte in poco tempo 228 firme tra gli abitanti di Pollenza e dei Comuni limitrofi per chiedere un’assemblea pubblica di confronto tra i cittadini, l’amministrazione comunale e gli enti di controllo.