Incendio alla scuola media. Evacuati alunni e insegnanti

Attimi di paura ieri mattina a Montefano, dove un intervento per eliminare un nido di vespe si è trasformato in un principio d’incendio all’interno della scuola media di via Matteotti.

Secondo quanto è stato ricostruito, poco prima di mezzogiorno alcuni operai impegnati nei lavori di manutenzione hanno rinvenuto l’alveare in un’intercapedine dell’edificio. Non essendo sicuro lasciare le vespe in giro, hanno deciso di rimuoverlo e hanno pensato di ricorrere al fuoco. Ma purtroppo le fiamme si sono propagate oltre il previsto, coinvolgendo parte dell’intercapedine e sprigionando del fumo all’interno della struttura.

Immediata la reazione da parte del personale scolastico: è scattato il protocollo di evacuazione e gli alunni, insieme con gli insegnanti, sono stati fatti uscire in sicurezza nel cortile esterno. L’allarme ha mobilitato tre squadre dei vigili del fuoco di Macerata, arrivate subito in via Matteotti con altrettanti mezzi. In meno di un’ora i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, a verificare la stabilità dell’edificio e a scongiurare ulteriori rischi per tutti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e, a titolo precauzionale, un’ambulanza del 118. Nonostante la paura, per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicati e i danni alla struttura sono risultati limitati. L’episodio ieri mattina ha destato forte preoccupazione tra studenti e genitori, ma l’intervento tempestivo ha permesso di riportare rapidamente la situazione alla normalità senza conseguenze allarmanti.

In queste settimane, i vigili del fuoco sono chiamati di continuo a intervenire per i nidi di vespe e calabroni, che suscitano preoccupazione e a volte sono in posizioni troppo difficili da raggiungere in condizioni di sicurezza, senza una attrezzatura idonea. Dopo l’episodio di ieri mattina, si conferma l’utilità di chiedere un consiglio prima di intervenire, soprattutto con il fuoco che va sempre maneggiato con grande cautela.

Antonio Tubaldi