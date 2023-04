Incendio all’ex panificio Parima Avviate le indagini: la pista del dolo

Un incendio è divampato alla ex Parima ieri mattina: c’è il sospetto che si tratti di un rogo doloso. L’allarme è scattato alle 11, quando il fumo è stato visto uscire dalla struttura in contrada Mozzavinci, sotto Montalbano. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero agli altri locali. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 15. Una volta domato il fuoco, la polizia giudiziaria dei pompieri ha avviato le indagini per capire quale fosse stato l’innesco. La Parima infatti ha cessato l’attività dieci anni fa, e da allora la sede dell’azienda è abbandonata: difficile pensare che l’incendio possa essere partito da solo. Essendoci il sospetto del dolo, saranno effettuate indagini mirate per fare chiarezza su quanto accaduto. Sul posto è stata chiamata anche la polizia, per gli accertamenti del caso.