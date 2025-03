Incendio, a fuoco l’auto del carabiniere morto: si segue la pista del dolo

Macerata, 16 marzo 2025 – Un’auto è stata distrutta dalle fiamme l’altra notte. È successo in via Manzoni.

I vigili del fuoco sono stati chiamati alle 2 dai residenti nella parte iniziale della via, che si erano accorti di quanto stesse accadendo in strada. Un’Opel Astra era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri sono subito accorsi per spegnere il fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri mezzi in sosta lungo la via, ma hanno anche chiamato la polizia.

C’è il sospetto più che fondato infatti che l’incendio sia stato doloso, ma le circostanze sono ancora ignote. La Opel apparteneva a un 88nne, ex appuntato dei carabinieri morto all’improvviso per un malore poco più di un mese fa. In seguito al decesso, l’auto era utilizzata ogni tanto da una donna che assiste la vedova del militare. L’altra sera era stata posteggiata in uno spazio per disabili,

La polizia esclude che il gesto fosse mirato contro i proprietari dell’auto, due anziani conosciuti e ben voluti nel quartiere. Piuttosto potrebbe essere una protesta – decisamente esagerata – per l’occupazione dello spazio riservato, oppure il gesto di qualche banda di teppisti. Nei giorni scorsi, in via Spalato era stato appiccato un incendio a un cassonetto, che aveva coinvolto anche il portone di un condominio.

Le indagini comunque sono in corso. Sul posto l’altra notte è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, a causa di un piccolo incidente capitato all’autobotte dei vigili del fuoco durante i soccorsi.