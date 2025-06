Incendio divampa su un terrazzo. Fumo nero e palazzina evacuata

Fumo denso, fiamme e paura ieri in tarda mattinata a Civitanova, ma non solo. L’incendio divampato sulla terrazza all’ultimo piano di una palazzina ha sprigionato un fumo nero altissimo, visibile fino alla spiaggia e anche oltre Civitanova. Una circostanza che ha fatto temere il peggio. Per fortuna, invece, a parte i danno materiali non ci sono stati feriti o intossicati.

L’allarme ai vigili del fuoco è scattato intorno alle 11,30 in via Vivaldi. Dal terrazzo posto all’ultimo piano di una palazzina dove erano in corso dei lavori sono divampate le fiamme. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti.

All’arrivo dei pompieri la colonna di fumo nero era alta e densa. Chi si trovava nella palazzina è stato allontanato e, in via precauzionale, e stato evacuato anche un altro edificio che si trova davanti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce Verde e la polizia locale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Per fortuna nessuno dei presenti è rimasto ferito.