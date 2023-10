Incendio divampa vicino alle case, paura

Paura ieri mattina per un incendio che si è sviluppato nell’area di campagna adiacente alle abitazioni di via Calamanti a Recanati. Erano all’incirca le ore 10.30 quando un residente ha notato del fumo sollevarsi dalle sterpaglie presenti in un vasto terreno agricolo. Allertati i Vigili del Fuoco di Macerata, nel giro di una ventina di minuti, i pompieri sono intervenuti sul posto con un’autobotte, un Aps (autopompa serbatoio), un fuoristrada e due campagnole. Per regolare il traffico e non far avvicinare estranei al luogo dell’incendio presente anche una pattuglia della Polizia municipale. I pompieri hanno domato l’incendio che si stava espandendo coinvolgendo un’area sempre più estesa, anche se non ha mai costituito un pericolo per i residenti del luogo trovandosi le abitazioni ad una certa distanza. Domate le fiamme e bonificata l’area, i Vigili del Fuoco hanno svolto accertamenti sull’origine delle fiamme non individuando, per ora, una causa certa. Chiesto anche, nel corso della giornata, l’ausilio della Protezione civile i cui volontari hanno avuto il compito di accertarsi che da sotto le sterpaglie bruciate non riprendessero ad attivarsi le fiamme.