Incendio divora auto nella notte. I video delle telecamere al setaccio

Paura nella notte a Potenza Picena, dove un’auto è stata divorata dalle fiamme e quindi sono dovuti intervenire prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per evitare che l’incendio arrivasse a bruciare la vegetazione circostante. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della caserma locale, che adesso indagano sul fatto visto che la natura del rogo rimane incerta e non si esclude la pista dolosa, sebbene non sia stato trovato al momento nessun innesco.

L’allarme è scattato ieri notte intorno all’1.30, quando ha iniziato a prendere fuoco una Hyundai Tucson che era stata parcheggiata da proprietario, un potentino sui cinquant’anni, di fronte a casa sua in via Piana. Per questo sono accorsi velocemente i pompieri civitanovesi per evitare il peggio. Non senza fatica i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere in qualche modo le fiamme, che avevano ormai incenerito il mezzo a quattro ruote, oltre a mettere in sicurezza l’area attorno per evitare che il rogo si estendesse su alcune piante, presenti a poca distanza.

Tuttavia rimangono incerte le cause che hanno scatenato l’incendio, visto che il 50enne potentino ha riferito di aver parcheggiato l’auto ben quattro ore prima dell’episodio. Allo stesso tempo non sono state trovate nelle vicinanze tracce di un possibile innesco e, a causa degli ingenti danni sul veicolo, è stato impossibile capire da che punto dell’auto sia partito il fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dei pompieri si sono poi concluse verso le 3.15. A giungere in via Piana pure una pattuglia dei carabinieri della stazione di Potenza Picena per i rilievi di rito. Infatti i militari dell’Arma dovranno ora chiarire i contorni dell’episodio e finiranno al vaglio le immagini di videosorveglianza pubblica per appurare se la natura del rogo sia o meno dolosa.