Incendio in casa, evacuata una famiglia

Un incendio è divampato ieri mattina intorno alle 10 in un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Lino Ragni, nel rione Mercato di Recanati. L’abitazione, al numero 6, era occupata da una famiglia di origine peruviana, che al momento dell’incidente per fortuna non si trovava in casa.

A dare l’allarme è stato un giovane residente nello stesso stabile il quale, uscendo di casa per recarsi al lavoro, ha notato una densa colonna di fumo fuoriuscire dal portone d’ingresso dell’appartamento che stava invadendo rapidamente la tromba delle scale. L’immediata chiamata dei soccorsi ha permesso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute più squadre provenienti dai distaccamenti di Osimo e Macerata, supportate da quattro automezzi. I pompieri hanno lavorato intensamente per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio avrebbe avuto origine dallo studio dell’appartamento, probabilmente a causa di un elettrodomestico, forse una stampante con dei supporti in plastica. Le fiamme hanno reso l’abitazione completamente inagibile. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il materiale bruciato, e hanno effettuato poi ulteriori verifiche per accertare eventuali danni strutturali. In particolare si dovrà valutare se il solaio, confinante con l’appartamento soprastante, abbia subito compromissioni a causa del calore sprigionato dall’incendio.

Per precauzione è intervenuta anche un’ambulanza del 118, poiché si temeva un possibile rischio di intossicazione da fumo per alcuni residenti del condominio e i vicini di casa. Fortunatamente, dopo le opportune verifiche, nessuno ha riportato problemi di salute e non ci sono stati feriti. Il sindaco Pepa ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incendio e si è subito attivato per garantire un alloggio temporaneo alla famiglia colpita, composta da moglie e marito e tre figli piccoli: per ora hanno trovato ospitalità in una struttura ricettiva cittadina, "grazie – ci tiene a sottolineare lo stesso sindaco – al gentilissimo titolare a cui ho già espresso tutta la mia riconoscenza per la sua immediata disponibilità". Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale locale, che ha provveduto a interdire l’area al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile.

L’appartamento, dichiarato non fruibile a causa dei danni provocati dalle fiamme e dal fumo, resterà sotto osservazione fino a ulteriori accertamenti per stabilire l’entità dei danni e le cause esatte dell’incendio.

