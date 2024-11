Incendio in cucina, evacuata un’anziana

Fiamme nella cucina, scatta l’allarme in via Brigata Macerata. L’incendio nell’appartamento di un’anziana si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19. Verso quell’ora, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione, un incendio ha interessato la cucina dell’abitazione a Macerata. Le fiamme hanno danneggiato i mobili della stanza e l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della casa. La donna, fortunatamente, si è subito messa in salvo e non è rimasta intossicata dal fumo. In via precauzionale, visto il fumo, l’anziana ha dovuto trascorrere la notte tra ieri e oggi fuori casa, ospite della figlia. I danni sono rimasti limitati al mobilio della cucina e non hanno interessato la struttura dell’abitazione.