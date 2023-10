Incendio in un appartamento. I vicini salvano un’anziana

Attimi di apprensione ieri a Corridonia quando, verso l’ora di pranzo, in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via Rossini è scoppiato un incendio che ha coinvolto una donna novantenne.

A lanciare l’allarme dopo essersi accorti di quanto stava accadendo sono stati i vicini di condomino dell’anziana, che è stata portata fuori dalla sua abitazione proprio da uno di loro, rapido nel riuscire a forzare la porta d’ingresso dell’appartamento per poi attendere i soccorsi.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati intorno alle 12.45, i quali hanno domato immediatamente le fiamme che, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero scaturite dal bidone della spazzatura presente in cucina, acnhe se le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il rogo, infatti, non ha interessato altri ambienti ed i maggiori danni registrati, sarebbero legati al fumo creatosi a seguito del rogo, che ha annerito le pareti e il soffitto dell’appartamento in cui vive la donna.

Sul posto è giunto anche il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, rimasta lievemente intossicata nell’incendio, per poi trasferirla in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata dove l’anziana è stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari.

Diego Pierluigi