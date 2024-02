Incendio in un locale in via Dalmazia

Vigili del fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 in corso Dalmazia, al civico 176. A far scattare l’allarme è stato il fumo proveniente dall’interno di un vano negozio, non utilizzato, con la vetrata sbarrata da un grosso pannello in legno. Sono da appurare le cause che hanno generato le fiamme tra quelle mura. I vigili del fuoco hanno lavorato per qualche ora in modo da mettere in sicurezza il locale, che si trova all’interno della galleria del cosiddetto ‘Palazzo Pistilli’. Diversi i condomini, residenti negli appartamenti ai piani superiori, che visto il fumo e i mezzi dei vigili del fuoco, sono scesi in strada preoccupati per le conseguenze. Non ci sono stati comunque né intossicati né feriti.