Incendio in una palazzina Evacuate cinque persone

Cinque persone hanno dovuto abbandonare le loro case dopo che un incendio ha reso inagibili due appartamenti in una palazzina di quattro piani in via Togliatti a Monte San Giusto. La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco di Civitanova nel cuore della notte, poco dopo le 2.30 di ieri. L’incendio è partito dal soggiorno di un appartamento al primo piano, dove vive una famiglia di quattro persone. Le fiamme sarebbero partite, per cause accidentali, da un televisore. Dal soggiorno il fumo si è diffuso in tutta la casa, interessando anche l’appartamento al piano superiore, occupato da un’anziana. Per fortuna tutti sono riusciti a mettersi in salvo, senza conseguenze fisiche. Non sono stati coinvolti altri appartamenti, però il fumo ha annerito la facciata del palazzo e le scale. Fuori uso anche l’impianto elettrico. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro un paio d’ore per mettere in sicurezza il palazzo. Sul posto anche i carabinieri.

Un altro incendio ha interessato la cucina di un bar in via Paganini, a Porto Potenza. I pompieri di Civitanova sono stati allertati alle 21.19. Secondo una prima ricostruzione, a prendere fuoco è stato l’olio di una friggitrice nella cucina. I dipendenti del locale avrebbero provato a sedare le fiamme con un estintore a polvere, ma senza riuscirci. Il rogo ha annerito le pareti della cucina e danneggiato alcuni mobili. Per fortuna, sono prontamente arrivati i i vigili del fuoco che sono riusciti a mettere in sicurezza la struttura. A parte la cucina, che è stata dichiarata inagibile, il resto dei locali nel bar non ha subito alcun danno.