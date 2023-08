Incendio nei campi a San Ginesio: decisiva l'allerta della comandante

Il gioco di squadra tra la comandante della Polizia locale di San Ginesio e i vigili del fuoco (squadra antincendio boschivo da Macerata) ha permesso di evitare il peggio, ieri pomeriggio. Marisa Fagiani, ispettore capo e responsabile della Polizia locale del Comune di San Ginesio, mentre era in servizio, ha notato in lontananza del fumo. Saliva da un campo di contrada Casagatti. Ha allertato subito i pompieri mentre si recava sul posto inviando loro la posizione. Il proprietario del terreno non si era accorto del principio d’incendio. Le fiamme sarebbero partite da una sterpaglia. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della comandante e dei vigili del fuoco da Macerata avrebbe impedito alle fiamme di propagarsi nella vicina macchia, un bosco nelle vicinanze del campo in questione. Un plauso ad entrambe le forze, che hanno contribuito al lieto fine. La squadra antincendio è rimasta sul posto un paio d’ore per bonificare l’area. Soddisfatta anche l’amministrazione comunale, per il supporto della responsabile Fagiani.

l. g.