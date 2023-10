Incendio nei campi: un’ora di apprensione

Incendio in campagna a Colmurano, in zona Fonte Allungo. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi intorno alle 12.15 di ieri, tra un noccioleto, un uliveto e un meleto. Per fortuna però l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, muniti di camionette e autopompe, ha evitato il peggio: un’ora dopo, intorno alle 13.15, l’allarme era già rientrato e la situazione sotto controllo. A causare danni ai campi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un palo della luce andato in cortocircuito; questo avrebbe bruciato parte della terra.