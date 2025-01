Incendio nell’impianto fotovoltaico

In fiamme un inverter all’interno di una cabina elettrica dell’impianto fotovoltaico a terra, intervengono i vigili del fuoco. Le squadre del comando di Macerata, nella tarda mattinata di ieri, sono dovute intervenire per un incendio all’interno di una cabina elettrica di un impianto fotovoltaico che si trova in un terreno a Monte San Giusto. Fortunatamente, non si sono registrate situazioni di particolare criticità né disagi alla viabilità per via del fumo che si è sprigionato dalla cabina. Una volta ultimato l’intervento, i vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Indagini in corso per chiarire le cause dell’accaduto.