Incendio nell’officina Cascioli: danni alle auto

di Mario Pacetti

Un incendio ha devastato l’altra notte l’officina della concessionaria Bmw "Cascioli" in via Sonnino, a Santa Maria Apparente nei pressi del casello autostradale. Ingenti i danni materiali. La concessionaria era deserta, a quell’ora. Ad accorgersi che qualcosa non andava, attorno all’una, è stato un metronotte nel suo routinario giro di perlustrazione.

Hanno richiamato la sua attenzione il fumo che usciva da quel locale e l’odore acre che stava impregnando l’aria. Immediata la telefonata ai vigili del fuoco che, intuita la portata dell’incendio, hanno subito mobilitato tutti e sei gli uomini del turno notturno e due mezzi in dotazione. Dal distaccamento di Macerata sono arrivati rinforzi, anche per non sguarnire la costa in caso di contemporanee emergenze sul territorio. All’interno dell’officina le fiamme erano già alte e i pompieri hanno dovuto indossare gli autoprotettori, apparecchi di respirazione cui non è possibile rinunciare in questi casi, per farsi largo e spegnere l’incendio col liquido schiumogeno. Nonostante il loro pronto intervento le conseguenze sono state rovinose.

Una decina le automobili danneggiate più o meno seriamente: tutte quelle che vi erano ricoverate. Una di esse s’è praticamente "sciolta". Ne hanno fatto le spese pure una quindicina di motoveicoli che si trovavano lì. Stesso destino per le attrezzature e i pezzi di ricambio custoditi nell’annesso magazzino. Danni anche alla copertura dell’officina (si sono registrati crolli parziali del controsoffitto, ndr) che è stata dichiarata inagibile e, come si fa sempre in questi casi, posta sotto sequestro. Resta invece aperto (per fortuna non è stato coinvolto nel disastroso incendio) il salone che funge da punto vendita della concessionaria, col suo "ventaglio" di auto nuove. Già nella nottata i due titolari, immediatamente informati dell’accaduto, si sono precipitati sul posto dove hanno potuto rendersi conto della situazione.

Indagini a cura del Commissariato di polizia, il cui personale è stato assistito già nell’immediatezza dell’evento dai vigili del fuoco che si sono trattenuti lì fino alle 4.30 anche per disperdere il fumo con un motoventilatore e mettere in sicurezza l’ambiente.

I pompieri non sono riusciti, almeno in prima battuta, a identificare con certezza il punto di innesco delle fiamme. Fino a prova contraria, in assenza di evidenze dolose, dovrebbe trattarsi di un rogo accidentale, conseguente verosimilmente a una defaillance di natura elettrica.