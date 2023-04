Incendio oggi a Macerata, rogo all’ex Parima. La pista del dolo

Macerata, 5 aprile 2023 – Un incendio è scoppiato questa mattina nello stabilimento dell’ex panificio Parima, in contrada Mozzavinci a Macerata. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 11 per domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno di un locale che era adibito ad attività produttiva.

Sul posto la squadra dei pompieri con due autobotti ha spento le fiamme evitando la propagazione agli altri locali e messo in sicurezza l’area coinvolta. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio e non si segnalano persone coinvolte.

Presente sul posto anche la Polizia di Stato. Si sta indagando per ricostruire del cause del rogo, probabilmente di natura dolosa, visto che lo stabilimento è abbandonato da anni.