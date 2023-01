"Incendio alla Rimel, nuove analisi: non mangiate le uova"

Incendio alla Rimel

Pollenza (Macerata), 22 gennaio 2023 – Tre campioni su quattro di uova di galline, prelevate in contrada Piane di Chienti il 9 gennaio in un raggio di un chilometro di distanza dalla ditta Rimel, evidenziano la "non conformità" in merito all’emissione di diossine e policlorobifenili.

È l’esito di un’analisi svolta dall’Azienda sanitaria territoriale Ast di Macerata su uova per autoconsumo per la ricerca di sostanze contaminanti; il risultato, ricevuto venerdì sera, ieri è stato pubblicato dal Comune di Pollenza.

A seguito all’incendio alla ditta Rimel di Casette Verdini, avvenuto il 5 dicembre, l’Ast (ex Asur) ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento dell’eventuale bioaccumulo delle sostanze che si sviluppano durante i processi di combustioni, quali appunto diossine e policlorobifenili, in uova di galline allevate all’aperto (in quanto sono considerate "bioaccumulatori molto sensibili"). "La situazione è tale da richiedere ulteriori approfondimenti circa la contaminazione ambientale da diossine e policlorobifenili – spiega l’Ast – e quindi verranno effettuati ulteriori campionamenti. I valori riscontrati nelle uova, se consumate per brevi periodi, non costituiscono un pericolo acuto per l’uomo. Tuttavia, ai fini della prevenzione di un rischio di tipo cronico derivante dal consumo di alimenti contenenti diossine e policlorobifenili eccedenti il limite stabilito per legge, è opportuno raccomandare di non utilizzare ai fini alimentari uova e animali di bassa corte allevati e detenuti all’aperto, nell’area di un km di distanza dalla ditta Rimel".

L’Arpam venerdì ha prelevato nuovi campionamenti di terreno per vedere se ci sono variazioni di valore rispetto ai controlli dei primi giorni post-incendio. L’Ast domani effettuerà ulteriori prelevamenti di uova.

Il sindaco Mauro Romoli invita a "seguire le raccomandazioni, cioè evitare l’utilizzo ai fini alimentari delle uova e degli animali da cortile".

"Non a caso – ricorda – nell’ordinanza sindacale emessa la mattina del 6 dicembre (e rimasta in essere 10 giorni) era stato disposto il ricovero degli animali da cortile per cercare di limitare gli effetti negativi dell’incendio. Invito tutti ad un comportamento responsabile attenendosi alla disposizioni date dall’autorità sanitaria". Il Comune precisa che i controlli sui prodotti degli animali non sono stati fatti subito per il "tempo di assimilazione", altrimenti sarebbero stati vani. Interviene il gruppo spontaneo di cittadini formato in seguito all’incendio.

"Esprimiamo la nostra grave preoccupazione dopo aver letto gli esiti – spiegano il comitato ’La valle dei fuochi’ e Nuova Salvambiente –, una contaminazione resa nota dopo più di un mese dal disastro ecologico che molto lascia perplessi sull’effettiva entità del danno arrecato alla nostra salute in questo arco di tempo. Vorremmo sensibilizzare quanto più possibile la popolazione del posto, ma anche dei Comuni limitrofi, affinché possa unirsi in un’eventuale class action. Sollecitiamo ulteriori controlli nel tempo e analisi su animali da cortile, allevamenti, foraggi, terreni e acqua. Invitiamo allevatori e produttori locali ad unirsi a noi affinché questa battaglia possa tutelarli da danni economici e salvaguardare tutti quanti, in termini di salute futura".