Incendio a Santa Croce, auto distrutte dalle fiamme: si allunga l’ombra del dolo

Macerata, 5 luglio 2025 – Bruciano due auto nella notte, c’è il sospetto che dietro ci sia la mano di qualcuno. E ora sono in corso le indagini da parte della polizia per fare luce sull’accaduto.

L’allarme è scattato intorno alle 3 dell’altra notte, nel parcheggio di largo Belvedere Sanzio. In fiamme, praticamente negli stessi minuti, due automobili: una Smart e una Fiat Bravo. Le due auto, intestate a due donne di mezza età che vivono in quella zona, si trovavano parcheggiate una accanto all’altra, nel piazzale davanti all’ex Manicomio.

Ad un certo punto, le fiamme hanno avvolto e divorato le due automobili, riducendole a due carcasse incenerite. Subito sono intervenuti sul posto, dopo la segnalazione al numero delle emergenze, i vigili del fuoco del comando di Macerata. La squadra dei pompieri ha immediatamente domato e poi spento le fiamme, infine ha provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo.

Le due macchine sono andate completamente distrutte: il calore ha fatto scoppiare i vetri. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati a fare luce su quanto è accaduto. Subito sono state e avvisate le proprietarie delle auto, che vivono in zona e che sono state sentite dagli agenti. Il rogo sarebbe di natura dolosa. Sono in corso le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero avere immortalato i movimenti in quella zona prima delle fiamme.