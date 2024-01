Paura nella notte, in fiamme il tetto di una palazzina

San Severino, 25 gennaio 2025 – A fuoco il tetto di uno stabile in fase di ristrutturazione, attimi di paura a San Severino. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 01:30. L’edificio si trova in via Cesare Battisti.

Le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino, Camerino e Macerata con tre autobotti ed un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile. Nessuna persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.