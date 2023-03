Incendio Macerata, a Treia a fuoco quintali di legna

I vigili del fuoco a Treia

Treia (MC), 14 marzo 2023 – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in contrada Vallonica nel comune di Treia per un incendio che ha coinvolto circa 200 quintali di legna situata sotto un tettoia in lamiera. Sul posto due autobotti e un mini escavatore per l’asportazione all’esterno del materiale stoccato. La squadra Vvf sul posto ha spento le fiamme utilizzando schiuma antincendio e messo in sicurezza l’area coinvolta.