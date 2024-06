Incendio vicino al campo sportivo. Due ettari di terreno in fiamme

Sono andati in fumo quasi due ettari di terreno agricolo in parte coltivato a grano e l’altra occupata da sterpaglie, a causa di un vasto incendio divampato, intorno alle 12 di ieri, in località Santa Lucia di Recanati, vicino al campo sportivo fra via delle Querce e via Passarini. L’incendio sembra essersi generato dalle scintille di un trattore, che è stato poi avvolto dalle fiamme andando distrutto, e poi si è esteso alla superfice circostante sino ad interessare una baracca adibita a deposito di attrezzi agricoli. La colonna di fumo, che si è elevata era visibile a diversi chilometri di distanza. A lanciare l’allarme il conduttore del fondo. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti cinque mezzi dei vigili del fuoco di Macerata e di Civitanova con tre autobotti e un 4x4 e hanno spento l’incendio con liquido schiumogeno e bonificato l’intera area coinvolta. Sul posto i carabinieri forestali. Nessuna persona ha riportato conseguenze.