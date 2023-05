"Incentivare i piccoli impianti fotovoltaici"

Incentivare l’installazione

di piccoli impianti fotovoltaici (da 12 a 200 chilowatt) sfruttando i capannoni delle piccole imprese. È la proposta presentata da Cna alla cabina di regia a palazzo Chigi sul RepowerEU.

L’idea è rilanciata anche dal presidente di Cna Macerata Maurizio Tritarelli: "Viste le difficoltà di attuazione del Pnrr e considerati gli scarsi risultati nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, è necessario coinvolgere le imprese private per velocizzare e rendere efficiente la messa a terra delle risorse disponibili". Cna propone un grande parco fotovoltaico diffuso. "I costi energetici delle imprese restano alti e allora, senza consumare suolo, senza impattare sul paesaggio e con tempi relativamente brevi in linea con il Pnrr, potremmo aiutare le piccole medie imprese a ridurre le spese e creare energia pulita per tutti. Attualmente i tempi di ritorno per tali investimenti sono intorno ai 7 anni.

Con il credito d’imposta l’impresa finanzierebbe l’impianto in 3-4 anni".

La governance di Cna

propone l’introduzione di un credito d’imposta fino al 50 per cento, eventualmente da modulare sulla dimensione dell’impianto.

Tale misura su base triennale sarebbe sfruttata da almeno 200mila imprese. I nuovi impianti consentirebbero un taglio al consumo di gas pari a un miliardo di metri cubi l’anno

e la riduzione delle emissioni

di CO2 di 3,6 milioni di tonnellate l’anno.