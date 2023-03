Inchiesta "Ghost Jobs", 12 imputati Quattro richieste di rito abbreviato

Quattro richieste di abbreviato e due di patteggiamento per i 12 imputati coinvolti nell’inchiesta "Ghost Jobs", i lavori fantasma, quelli delle opere pubbliche di Ancona non completati o neppure iniziati e affidati a un cartello di imprese edili. Si tratta del filone scaturito in seguito agli arresti per corruzione fatti a novembre 2019 dalla polizia. Le indagini hanno riguardato amministratori, tecnici e imprenditori di Ancona e del Maceratese. Ieri, nell’udienza preliminare ad Ancona, il pm Ruggiero Dicuonzo e l’aggiunto Valentina D’Agostino hanno chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone accusate, a vario titolo, di truffa, falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. Hanno poi chiesto il rito abbreviato gli imprenditori Tarcisio Molini di Treia, Giuseppe Francucci di Cingoli, Francesco Tittarelli di Ancona e Giovanna Procaccia di Teramo. Chiedono di patteggiare Carlo Palumbi di Teramo e Marco Duca di Cupramontana. Nessun rito alternativo per Paolo Manarini, assessore del Comune di Ancona, e per gli imprenditori Franco Scalzini di Tolentino e Tiziana Tittoni di Pergola, il geometra comunale Gabriele Gatti e l’ingegnere Maurizio Ronconi. La prossima udienza è stata fissata al 12 maggio; poi a seguire il 26 maggio, 16 giugno e 23 giugno, fino al 7 luglio per la sentenza. Palumbi, Molini, Duca e Tittarelli sono imputati anche nel primo procedimento, dove si parla di corruzione.