Inchiesta ’Green profit’ Autorizzazioni facili per gli impianti biogas: assolti i cinque imputati

di Paola Pagnanelli

Tre assoluzioni nel merito e due per prescrizione: si chiude così la maxi inchiesta "Green profit", condotta nel 2013 dalla procura di Ancona sulle presunte "autorizzazioni facili" degli impianti biogas nelle Marche. Tra le accuse c’era anche la corruzione.

Nello specifico sono stati assolti con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste", gli imprenditori morrovallesi Antonio e Alessandro Lazzarini, con la società Campomaggio ‘86, e l’ex funzionario regionale Sandro Cossignani. Assolti per la prescrizione dei reati, invece, l’ingegnere maceratese Diego Margione e Guido Leopardi Dittajuti, imprenditore osimano.

L’inchiesta aveva analizzato, anche con le intercettazioni telefoniche, le numerose autorizzazioni per le centrali a biogas arrivate dalla Regione. Nella stanza di un funzionario, ora deceduto, era stato anche sequestrato un orologio Mont Blanc, con tanto di biglietto di ringraziamento. Alla fine, di 14 persone accusate di aver sfruttato i premi previsti per chi produceva energia pulita, cinque erano state condannate in primo grado. All’epoca la Campomaggio 86 dei Lazzarini aveva una centrale a biogas a Morrovalle, e stava per realizzarne un’altra ad Agugliano. Padre e figlio erano stati imputati con l’ex funzionario di corruzione impropria, cioè per il compimento di un atto d’ufficio. In primo grado, nel 2017, il tribunale di Ancona aveva condannato Cossignani a tre anni e otto mesi, e i Lazzarini a due anni. La Campomaggio 86 aveva avuto una multa di 38.700 euro, dopo il sequestro di 448mila euro. Ma in appello, gli imputati sono riusciti a dimostrare di non aver commesso alcun reato.

"La società dei Lazzarini – ha precisato l’avvocato Renato Coltorti, difensore con la collega Stefania Carotti – non aveva affatto avuto agevolazioni dalla Regione, anzi le autorizzazioni erano state rilasciate persino in ritardo. L’inchiesta era stata pesante per loro, che hanno investito molto anche nella produzione di energia pulita: le fonti rinnovabili erano un fiore all’occhiello. La Regione all’epoca doveva raggiungere gli obiettivi indicati dallo Stato, dunque l’attività dei Lazzarini era nell’interesse della Regione e dello Stato. Invece si ritrovarono a subire attacchi dai comitati e dalle associazioni ambientaliste, e parti civili nel processo sono stati i Comuni, la Regione e il Gestore dei servizi energetici. A causa del sequestro hanno avuto anche difficoltà nell’accesso al credito". Ma dopo dieci anni, sono riusciti a dimostrare di aver rispettato la legge. Nel frattempo, la centrale a Morrovalle è stata sempre in funzione, e ora ripartirà l’iter per autorizzare anche quella di Agugliano.

Assoluzione alla fine anche per l’ingegnere Diego Margione, difeso dagli avvocati Manuel e Gianfranco Formica, e l’imprenditore osimano Guido Leopardi Dittajuti. In primo grado Margione era stato condannato a due anni, mentre Leopardi a cinque mesi e 20 giorni di reclusione. In appello, la corte di Ancona ha rilevato la prescrizione dei reati che erano stati contestati ai due imputati.