Inchiesta pubblica sul parco eolico. Wind Energy illustra il progetto

"Abbiamo sempre dichiarato la nostra totale contrarietà a qualsiasi progetto che deturpi il nostro territorio". Sono le parole del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, in riferimento al progetto di impianto eolico proposto dalla Wind Energy Gagliole Srl che sarà illustrato questo pomeriggio, a partire dalle 17.30 al cineteatro Italia di San Severino.

L’incontro è stato promosso dal Comune a seguito della richiesta dei gruppi di minoranza "Insieme per San Severino" e "San Severino Futura" di avviare un’inchiesta pubblica. Il progetto riguarda il territorio tra San Severino e Gagliole e desta preoccupazione, perché sarebbe il secondo mega impianto a essere realizzato nella zona. L’altro è il progetto denominato Energia San Pacifico, proposto dalla Fred Olsen Renewables Italy Srl e attualmente al vaglio del ministero dell’ambiente. Quello fra Gagliole e San Severino prevede la costruzione di nove aerogeneratori per un totale di 29,7 megawatt di potenza.

L’inchiesta pubblica è una possibilità contemplata dalla procedura di valutazione impatto ambientale (Via), che consiste "nell’illustrazione – spiega il consigliere Francesco Borioni – del progetto e delle sue finalità da parte dell’azienda proponente. Nella fase dell’inchiesta pubblica – torna a dire Borioni – potranno essere presentate delle osservazioni che andranno a comporre poi il materiale per la Via. È un modo per informare i cittadini e per aprire un dibattito sulle conseguenze, sull’impatto del progetto sull’ambiente". Antognozzi aveva già manifestato preoccupazione visto che "siamo attorniati da questi progetti di investimento, o speculazione, che andranno a deturpare il nostro territorio". All’incontro sarà illustrato quindi il progetto e saranno analizzati i vari aspetti oltre che l’impatto ambientale, con particolare attenzione alle numerose criticità finora emerse.

Saranno inoltre ascoltati gli interventi del pubblico presente con la possibilità di acquisire anche contributi scritti da parte dei cittadini.

Gaia Gennaretti