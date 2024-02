Inchiesta sull’attentato di Bruxelles. Perquisizioni anche in provincia

Tocca anche la provincia di Macerata l’inchiesta sull’attentato di matrice islamica messo in atto a Bruxelles il 16 ottobre scorso. Ieri mattina infatti sono scattate le perquisizioni a tappeto da parte di carabinieri e polizia, tra i contatti del tunisino Abdessalem Lassoued. Diciotto le persone sotto indagine, due delle quali residenti in provincia di Macerata.

Nell’attentato, morirono due svedesi che si trovavano a Bruxelles per assistere alla partita di calcio Belgio-Svezia. Il tunisino cadde poi sotto i colpi della polizia la sera stessa dell’attentato, dopo un lungo inseguimento. Subito le indagini – condotte grazie ai canali di cooperazione internazionale con la polizia belga e Europol – hanno cercato di ricostruire la sua rete di contatti. Si è scoperto così che aveva vissuto in Italia dal 2012 e il 2016, e in particolare era stato identificato a Bologna. Per capire quali fossero i suoi agganci in Europa e in Italia, sono stati esaminate anche le attività sui social network. Grazie a queste indagini, condotte dai carabinieri del Ros di Roma e dalla Digos della questura di Bologna, sono stati individuati 18 soggetti, che erano stati in contatto con il nordafricano.

I loro profili social – stando a quanto reso noto – sono contraddistinti dai "contenuti tipici degli ambienti dell’estremismo di matrice confessionale". Questi 18, anche loro nordafricani, sono stati rintracciati nelle province di Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Udine e, appunto, Macerata. Polizia e carabinieri di Bologna, con il supporto del Raggruppamento operativo speciale di Roma e della Direzione centrale della polizia di prevenzione, ieri mattina hanno proceduto all’esecuzione dei decreti di perquisizione, emessi dal procuratore di Bologna Giuseppe Amato e dal sostituto procuratore Stefano Dambruoso della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Bologna. Per il momento non si conoscono i dettagli dei risultati delle indagini.

In provincia non si è ritenuto di rendere noto dove sono state fatte le perquisizioni e quali siano stati i loro esiti. Gli accertamenti sono comunque in corso, per chiarire se il contenuto dei profili social dei 18 soggetti corrisponda a qualcosa di realmente allarmante, o meno.