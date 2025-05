Inchiesta truffa del Superbonus, dissequestrati conti e immobili al tecnico di Salvatore Perricciolo

Inchiesta sulla presunta truffa del Superbonus: dissequestrati immobili e conti correnti dell’ingegnere Davide Cesarini, maceratese che da qualche anno vive a Porto Sant’Elpidio. Disposto il sequestro preventivo limitato a ottomila euro, che corrispondono ai pagamenti delle prestazioni professionali dell’ingegnere. Cesarini era uno degli indagati nell’inchiesta condotta dalla guardia di finanza di Ancona. Al termine dell’operazione era stata sgominata un’organizzazione capeggiata da Salvatore Perricciolo, calabrese residente nel Fermano, condannato a 15 anni di carcere come boss della mafia della movida marchigiana e per questo catturato e arrestato nei mesi scorsi in Slovenia. L’inchiesta era stata avviata dalla procura di Fermo, ipotizzando che un gruppo di soggetti stesse speculando sui lavori edili, aumentandone i costi, per incassare più del dovuto con superbonus edilizia e sismabonus. Nei guai erano finiti Perricciolo e la moglie e altri sei professionisti, tra cui l’ingegnere di Porto Sant’Elpidio. L’altro ieri il tribunale del riesame di Fermo ha limitato "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, disposto a carico di Cesarini, all’importo di ottomila euro (ovvero a beni di cui l’indagato abbia la disponibilità per un valore corrispondente), e ha disposto il dissequestro e la restituzione all’indagato di quanto sequestrato, oltre la concorrenza dell’importo di 8mila euro. "Questo provvedimento – ha commentato l’avvocato Federico Valori, che difende l’ingegnere insieme all’avvocato Renato Coltorti – conferma il ruolo secondario di Cesarini, che si è limitato a svolgere le funzioni di tecnico per conto di Perricciolo, e la sua estraneità ai fatti legati alla truffa".

Chiara Marinelli