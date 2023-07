Inciampa e rimane incastrato in una griglia: ragazzino al Salesi

Un ragazzino di 10 anni, allievo della scuola vela del locale Cvp, s’è fatto male ieri mattina a una gamba mentre, insieme ai compagni, si accingeva ad affrontare una lezione in mare. E’ successo attorno alle 10. Mentre si trovava a bordo di uno dei gommoni del club attraccati ai pontili del molo nord del porto, è inciampato. E una gamba è finita incastrata nella griglia di sollevamento della pompa di sentina del natante, con conseguente lacerazione del muscolo all’altezza del polpaccio. Si è reso necessario il supporto dei vigili del fuoco per liberare l’arto da quella specie di tagliola. Pur sofferente per il dolore il ragazzino, che vive a Civitanova, ha dimostrato stoicismo e tanta pazienza. E’ stato necessario qualche minuto ai pompieri, subito accorsi dal loro distaccamento, per finalizzare l’intervento di soccorso. Il piccolo è stato adagiato subito su una barella e trasferito nell’ambulanza del 118 affluita nel frattempo. Il personale sanitario lo ha assistito, praticandogli anche un’iniezione di antidolorifico. Valutata sul posto l’entità dell’infortunio, si è ritenuto di inviarlo all’ospedale Salesi di Ancona dove è stato sottoposto a un intervento di ricucitura. Sulla spiaggetta del Club Vela sono accorsi anche i militari della Capitaneria di porto. E, non appena informata dell’accaduto, è arrivata anche la presidentessa del Cvp, Cristiana Mazzaferro.

Mario Pacetti