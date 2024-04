Inciampa sul marciapiedi. Comune condannato a risarcirla

Una donna era inciampata su un marciapiedi a causa di una fessura, ed era finita al pronto soccorso. Ora il Comune di Civitanova dovrà risarcirla con una somma che, tra danni e spese varie, sfiora i 50mila euro. Protagonista suo malgrado della vicenda una ex imprenditrice 77enne. Nel tardo pomeriggio del 28 marzo 2018, diretta nello studio della sua estetista, la donna scese dall’auto in via Montenero 23, nella zona dello stadio. Ma appena appoggiato il piede sul marciapiedi, perse l’equilibrio e battè la testa contro una colonna del loggiato, prima di finire a terra. Subito soccorsa, fu portata al pronto soccorso dove le diagnosticarono un politrauma con frattura dell’omero e trauma cranico.

Tre giorni dopo la donna fu operata per ridurre la frattura, e passò cinque giorni di completa immobilità. Con l’avvocato Maurizio Vallasciani, la civitanovese ha fatto causa al Comune chiedendo il risarcimento del danno. Nel corso del processo, una testimone ha confermato la dinamica dell’accaduto, che aveva visto in maniera chiarissima, e un consulente nominato dal tribunale ha riconosciuto alla 77enne una invalidità del 12 per cento in conseguenza di quella caduta. In giudizio è stato dunque accertato che a farla cadere era stata una specie di fessura sul cordolo del marciapiedi, che aveva creato una irregolarità nel pavimento e le aveva fatto perdere l’equilibrio. Il giudice Umberto Rana ha dunque riconosciuto le ragioni della 77enne, e ha condannato il Comune a risarcire la donna con 38mila euro per i danni riportati nella caduta, e a pagare circa 10mila euro di spese varie sostenute per le cure e poi per la causa. Il Comune ora potrà fare appello contro la sentenza di primo grado, che però per il momento ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per quanto causato da una carenza di manutenzione stradale.

Paola Pagnanelli