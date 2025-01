Incidente oggi a Serrapetrona (Macerata): muore 50enne. Ferite altre due persone

Serrapetrona (Macerata) 19 gennaio 2025 – Tragico schianto in auto oggi pomeriggio a Serrapetrona, in provincia di Macerata, poco prima delle 15. A perdere la vita è stato un uomo di 50 anni, di Bergamo, che viaggiava a bordo di Renault Megane assieme ad altre due persone rimaste ferite, uno in forma più grave.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 50enne abbia perso il controllo della macchina all'altezza dello svincolo per la SS 77 di Caccamo finendo contro lo spartitraffico.

I tre viaggiavano in direzione mare. All'arrivo dei soccorritori per il 50 enne non c'è stato più nulla da fare, troppo gravi le lesioni provocate dallo schianto.

Gli altri due, bergamaschi come la vittima, sono stati portati all'ospedale di Torrette di Ancona, quello più grave, e di Macerata.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco sono intervenuti per i rilievi e gli accertamenti di rito gli agenti della polizia stradale di Macerata.