Incidente a Civitanova: auto e scooter si scontrano in Corso Garibaldi

Incrocio tra corso Garibaldi e via Mazzini ancora una volta fatale, teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter. In sella alle due ruote viaggiava un giovane, di professione postino che, urtato, è finito a terra ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti, ma non ha riportato serie conseguenze dalla caduta.

È successo ieri, poco dopo le tredici e l’episodio ha innescato un bel po’ di disagi alla viabilità, con l’interruzione della circolazione lungo corso Garibaldi.

C’è voluto infatti parecchio tempo prima che arrivasse una pattuglia – alla fine della polizia stradale di Camerino – a rilevare l’incidente e nel frattempo i cittadini, vista la carreggiata occupata dai mezzi incidentati, hanno fatto gestito il traffico cercando di evitare che i mezzi provenienti dalla piazza si infilassero lungo corso Garibaldi rimanendo intrappolati.