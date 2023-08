Incidente a Civitanova: auto ribaltata, illeso il conducente

Un po’ di paura, qualche danno materiale ma, per fortuna, nessuno s’è fatto male seriamente. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto per i rilievi dell’incidente, un’Audi A3 con due giovani a bordo s’è semiribaltata poco prima delle 4.30 di ieri mentre percorreva via Montello a poche decine di metri dal lungomare sud. Dopo che il conducente ne ha perso il controllo, la vettura è andata a sbattere contro un’auto in sosta e, prima di adagiarsi su un fianco, ha finito per rovinare altri due veicoli parcheggiati a immediato ridosso sul bordo della carreggiata. Sono accorsi subito i vigili del fuoco dal vicino distaccamento insieme all’ambulanza del 118. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’ambiente circostante. Come si diceva, non si lamentano feriti. I giovanotti dovrebbero essersela cavata con qualche contusione e un po’ di lividi.

m. p.