Incidente a Morrovalle: auto contro moto, ferito un 39enne

Un motociclista è finito contro un’auto. È successo alle 18.30 in via Verdi a Morrovalle, con conseguenze meno drammatiche di quanto temuto all’inizio. L’uomo in sella alla moto, un 39enne di San Severino, stava percorrendo la strada da Morrovalle verso Montecosaro. All’improvviso, da un passo privato è uscita un’auto, il cui conducente si è accorto troppo in ritardo della moto. L’impatto è stato inevitabile. Per il 39enne il 118 ha chiamato l’eliambulanza. L’uomo sembra abbia riportato danni alle braccia. Sul posto la Polizia stradale.