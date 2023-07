Incidente a Porto Potenza: auto finisce contro il guardrail

Rocambolesco incidente ieri mattina sulla strada Statale: una Lancia Ypsilon è andata a sbattere prima sul cancello di un edificio, per poi carambolare addosso al guardrail. E’ quanto avvenuto verso le 7.50, nel tratto che attraversa Porto Potenza Picena, all’altezza discount Md. L’auto, guidata da una donna extracomunitaria sui 40 anni, residente nella zona sud di Porto Recanati, stava viaggiando in direzione Civitanova. Ma a un certo punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a franare contro la recinzione di uno stabile inutilizzato. E subito dopo, vista l’alta velocità, di rimbalzo è finita nella corsia opposta contro il guardrail. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata da Recanati, i vigili del fuoco di Civitanova, gli agenti della polizia locale e la pattuglia della Polstrada di Civitanova. La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Civitanova. Le condizioni non sono gravi.