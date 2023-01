Incidente a Sarnano, spazzaneve contro auto: due ragazzi in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Sarnano, nella zona di Sassotetto e Piobbico, per un incidente particolare. Secondo le ricostruzioni, uno spazzaneve in azione per liberare la strada sarebbe scivolato sull’asfalto colpendo un’auto con due ragazzi settempedani, mentre stavano montando le catene. Per precauzione e per i dovuti accertamenti, i due amici sono stati portati in ospedale; uno lamentava dolore alla caviglia e un altro all’addome, probabilmente per la dinamica, per schivare lo spazzaneve. L’auto quindi, che si trovava a bordo strada, è stata urtata dal mezzo mentre i due stavano mettendo le catene. Sul posto, i pompieri del distaccamento di Tolentino, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per i rilievi e gli operatori sanitari del 118 per il soccorso.