Incidente a Tolentino, chiusa la superstrada

Tolentino (Macerata), 14 gennaio 2024 – A causa di un incidente che ha coinvolto tre vetture, è stata provvisoriamente chiusa attorno alle 19 di oggi, in direzione Foligno, la superstrada 77 “Della Val di Chienti”, in corrispondenza del km 70 nei pressi di Tolentino.

Per chi viaggia in direzione monti è istituita l’uscita obbligatoria a Tolentino zona industriale, con rientro a Tolentino. Il personale Anas è sul posto ed è impegnato nella gestione della viabilità. Tante le auto in coda e grossi disagi alla circolazione.