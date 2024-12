Incidente in A14, tamponamento tra 2 camion e un’auto

Civitanova, 7 dicembre 2024 – Paura ieri, intorno alle 23.45, per una ragazza alla guida di una Fiat 500X. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha tamponato un furgone ed è stata tamponata a sua volta da un altro camion. Tre quindi i mezzi coinvolti, di cui due pesanti. Il primo si stava dirigendo verso una piazzola di sosta. L’auto ne è uscita distrutta. La giovane è stata trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

È successo lungo l’autostrada A14, nei pressi dello svincolo di Civitanova Marche direzione sud. Oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. I pompieri sono intervenuti anche poco prima delle 7.30, a Muccia, per un furgone uscito di strada in una rotatoria in costruzione. Anche in questo caso è stata effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’intervento.

Incidente a Muccia

Continua costante l’impegno dei vigili del fuoco su tutto il territorio provinciale.