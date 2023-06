Incidente in A14: minivan si ribalta, autista sbalzato sull’asfalto

Macerata, 13 giugno 2023 – Un impatto violentissimo, tanto che il conducente è stato addirittura sbalzato fuori dall’abitacolo. È stato ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena l’autista del minivan Opel Vivaro coinvolto in un brutto incidente avvenuto domenica attorno alle 23.30 nel tratto dell’autostrada A14 compreso tra i caselli di Rimini Sud e Riccione, al chilometro 131.

L’uomo, un 36enne dipendente di una ditta di noleggio veicoli di Potenza Picena, era in viaggio per motivi di lavoro e stava riportando il mezzo nelle Marche percorrendo la carreggiata sud dell’autostrada. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del minivan mentre si trovava nella corsia di sorpasso. Il veicolo avrebbe quindi compiuto una sbandata, andando a sbattere contro il new jersey posto a lato della terza corsia. L’urto è stato fortissimo e il mezzo si è addirittura capolvolto, con il conducente che è stato catapultato fuori dall’abitacolo, rovinando sull’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i soccorritori. Oltre all’ambulanza del 118, in autostrada sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie del compartimento di polizia autostradale di Forlì per la gestione del traffico e i rilievi.

Le condizioni dell’autista del mezzo sono apparse fin da subito estremamente critiche, tanto che, dopo i primi soccorsi prestati direttamente sul posto, si è deciso per il ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Fino al tardo pomeriggio di ieri, il 36enne era ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio cesenate, con il personale sanitario che si riservava la prognosi.

Agli agenti della polizia stradale il compito di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, stabilendo le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del minivan e a schiantarsi contro il new jersey e, infine, ribaltarsi. A bordo del minivan, oltre al conducente, fortunatamente non c’erano altre persone e non risulta che altri veicoli siano rimasti coinvolti nell’incidente. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso il tratto di autostrada interessato dallo schianto è rimasto parzialmente chiuso al traffico, con qualche rallentamento. Nel giro di alcune ore la circolazione lungo l’autostrada ha ripreso a scorrere con regolarità.