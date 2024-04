Incidente al crossodromo. Ferito 28enne

Incidente in corsa al crossodromo Tittoni di Cingoli, dove ieri si stava disputando la seconda prova del campionato regionale di motocross Marche-Abruzzi, concorrenti i piloti di tutte le categorie. L’infortunio si è verificato verso le 17.30, mentre si svolgeva la penultima batteria in programma. Un pilota romagnolo, 28enne, originario di Cesena, impegnato lungo il percorso, in un tratto della pista avrebbe perso il controllo della moto, cadendo pesantemente sul tracciato e rimanendovi cosciente. Immediatamente sono scattati i soccorsi: il crossista è stato portato nell’infermeria dell’impianto e sottoposto alle prime cure dal medico di servizio che lo ha sottoposto a un’accurata visita. Si sarebbe accertato che nella caduta il pilota aveva battuto capo riportando un trauma cranico, e che non ricordava quanto gli era avvenuto. Considerate le sue condizioni e in rapporto alla dinamica in cui la caduta si era verificata, il dottore ha ritenuto di chiedere l’intervento dell’elisoccorso: da Ancona è decollato Icaro atterrato nell’area adiacente al crossodromo. In codice rosso e non in pericolo di vita, l’infortunato è stato posizionato nell’elicottero e trasferito all’ospedale regionale di Torrette in cui si trova ricoverato.

g. cen.