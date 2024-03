Incidente al crossodromo. Giovane pilota portato a Torrette

Un giovane crossista, rimasto ferito a causa d’un incidente avvenuto ieri mattina a Cingoli, lungo il percorso del crossodromo Tittoni, è ricoverato nell’ospedale anconetano di Torrette.

Il pilota, residente a Staffolo, stava effettuando giri di prova quando, verso le 11, dopo aver superato un dosso, avrebbe perso il controllo della propria moto, cadendo sulla pista. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Dall’ospedale cingolano è giunta sul posto l’equipe sanitaria del 118. Il medico, dopo aver sottoposto il ragazzo alle prime cure, viste le sue condizioni e considerato anche il tipo d’infortunio, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata sul pianoro adiacente all’impianto.

Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato caricato sull’elicottero che lo ha trasportato nel nosocomio regionale in cui è stato sottoposto ad accertamenti. Per fortuna le sue condizioni sanitarie non destano particolari

preoccupazioni.

