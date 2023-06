Incidente, coinvolta auto della finanza

Avere un incidente stradale e scoprire di essere andati a sbattere contro la macchina dei carabinieri o quella della guardia di finanza. In ventiquattro ore due casi in centro città e chissà che hanno pensato i conducenti che sono andati a cozzare con le loro auto contro quelle di pattuglia delle forze dell’ordine. Nel primo caso, avvenuto martedì mattina, una Ford ha tamponato lungo viale Vittorio Veneto una gazzella dei carabinieri. Ieri mattina, invece, è toccato a una Fiat un incontro ravvicinato con un veicolo di servizio delle fiamme gialle. Teatro dello scontro è stato il lungomare sud, nel tratto di via Santorre di Santarosa.

Intanto sono stati disposti dalla polizia municipale controlli sul lungomare sud, centro e nord. Sono tre le pattuglie che, da ieri mattina, sono impegnate in questo specifico servizio che sarà presente per garantire maggiore sicurezza durante tutto il periodo estivo.